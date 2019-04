Ennesimo incidente in ex GVT: auto esce di strada

Ennesimo incidente sull'ex GVT sulla cosiddetta "curva dell'Italcementi" alle 7.50 di oggi, giovedì 11 aprile. Sulla SS202 al chilometro 5 in direzione Molo VII una Fiat Punto condotta da una donna di trent'anni (iniziali G.L.) è uscita di strada autonomamente per cause da accertare, ed è rimasta illesa. Nessun altro veicolo coinvolto, la donna si è fermata sulla corsia di sorpasso e non è stato pertanto necessario chiudere la strada. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi.