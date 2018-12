Ennesimo incidente in ex GVT, camion perde carico

Un altro incidente sulla strada statale 202 (ex GVT) al chilometro 5+100 in prossimità dell'Italcementi. Un camion ha perso il carico che trasportava mentre procedeva in direzione Muggia e una donna è rimasta ferita (qui i dettagli e la testimonianza del padre). Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Venezia, la chiusura si è resa necessaria a seguito del danneggiamento di un palo della luce al momento dell’impatto. In direzione Trieste è invece chiusa solamente la corsia di sorpasso e le deviazioni vengono segnalate in loco. Si stanno registrando rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per ripristinare al più presto la normale circolazione.