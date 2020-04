Esce dalla galleria di Montedoro e finisce fuori strada: sul posto la Polstrada

Esce di strada 150 metri dopo la galleria di Montedoro in direzione Slovenia e si schianta contro il guardrail. E' successo intorno alle 14;30 di oggi, venerdì 24 aprile: la persona a bordo della Mini Cooper grigia sarebbe in buone condizioni di salute anche se sul posto è intervenuta comunque l'ambulanza del 118, insieme alla Polizia Stradale. Solo una corsia è rimasta aperta, per permettere i rilievi e la messa in sicurezza della zona da parte dei Vigili del Fuoco. L'intervento è ora in conclusione.

