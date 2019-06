"Volo" dal RA13, auto finisce sugli alberi (FOTO)

Un'auto esce di strada e precipita nella boscaglia sul RA 13, poco prima dello svincolo di Sistiana. È successo poco dopo la passata mezzanotte di oggi, 7 giugno, e i Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti sul posto con la squadra del distaccamento di Opicina e l'autogru della sede centrale.

Dopo aver constatato che l'unico occupante del mezzo era già uscito dalla vettura i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a recuperare con l'autogru l'automezzo incidentato. Il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Le cause dell'incidente sono da accertare e il sinistro non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto anche personale Polstrada.