Incidente a san Giacomo: ferita donna in gravidanza, coinvolte 3 auto

Incidente in campo San Giacomo all'intersezione con via del Pozzo, una donna incinta è rimasta ferita e si trova ora in osservazione al Burlo. È successo alle 13:15: una Ford C-Max guidata da un 70enne, uscendo da via del Pozzo ha mancato la precedenza a una Fiat Punto (alla guida un ragazzo di 23 anni). Nel violento urto i veicoli si sono agganciati compiendo una rotazione di circa 90 gradi e andando a sbattere contro un'Audi A6 con targa slovena, che si trovava in sosta vietata. Solo la donna, che viaggiava con il 70enne nella C-Max. I mezzi hanno subito ingenti danni e il traffico ne ha risentito, tanto che la Polizia locale, intervenuta sul posto, ha dovuto istituire il senso unico alternato. Sul posto anche i sanitari del 118.