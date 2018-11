Furgone si schianta contro autotreno, 1 ferito grave sulla A4

Ancora un incidente sulla A4 che coinvolge i mezzi pesanti. Come riporta il quotidiano Udine Today, il fatto è avvenuto questa mattina tra Vellesse e Redipuglia e ha causato il grave ferimento di un conducente. Lo scontro si è verificato alle ore 8.43 in direzione Trieste quando un furgone è andato a impattare violentemente contro un autotreno.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, giunti anche con l'elisoccorso partito da Campoformido. L'autista coinvolto, dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte dell'abitacolo, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara in codice giallo per trauma cranico. Sul luogo dell'incidente anche il personale di Autovie Venete, i vigili del Fuoco e la Polstrada di Palmanova. Inevitabili le code lungo l'arteria autostradale che hanno raggiunto dai 2 ai 5 chilometri di lunghezza. +++ Notizia in aggiornamento +++