Furgone "impazzito": 4 feriti e 15 auto danneggiate in zona via Flavia (VIDEO)

Nuovi sviluppi sull'incidente di oggi a mezzogiorno: un furgone fuori controllo, per cause ancora ignote, avrebbe causato una serie di incidenti tra via Flavia e via Valmaura, concludendo la sua corsa insensata contro un semaforo. Alla guida del mezzo, un Fiat Iveco, un uomo di 46 anni con iniziali O. F. Lo schianto multiplo descritto stamattina sarebbe solo l'epilogo di una serie di danni a cose e persone. Bilancio totale: quattro feriti e 15 vetture danneggiate. Nessuno, stando alle prime dichiarazioni delle autorità intervenute, sarebbe in gravi condizioni.

Il percorso

Il furgone è arrivato da via dell'Istria e ha imboccato via Flavia in direzione Muggia. Poco prima di via Miani il mezzo ha colpito tre autovetture, non si è fermato e ha proseguito scendendo via Miani. Dopo aver superato la Risiera di San Sabba ha imboccato via Valmaura in salita, colpendo una BMW in sosta, che per effetto domino ha colpito una Fiat 600, la quale a sua volta ha colpito uno scooter Kymco.

La fine della corsa

Il furgone ha quindi proseguito la marcia rientrando su via Flavia, proseguendo fino al cavalcavia (zona ex Italcementi), e lì ha colpito altre sei autovetture in sosta. Poi ha proseguito causando l'ultimo incidente e coinvolgendo altre 3 vetture all'incrocio con via Brigata Casale. In questo caso, come comunicato dai Vigili del Fuoco, un ferito è stato estratto dall'auto con l'aiuto degli operatori e portato al pronto soccorso di Cattinara. Ancora da chiarire i motivi della pericolosa e illogica condotta, non si sa ancora se il guidatore (anche lui ferito) fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.

