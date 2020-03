Macchina si cappotta in galleria, conducente illeso

Oggi 8 marzo 2020 verso le ore 20.30 una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale del Comando provinciale di Trieste è intervenuta in Galleria Carso (direzione Trieste) per un incidente stradale con un'autovettura cappottata. Il conducente é uscito autonomamente. In un primo momento erano state inviate sia l'ambulanza che l'automedica ma quest'ultima è stata sospesa, non arrivando quindi mai sul luogo del sinistro.

I Vigili del fuoco intervenuti hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dal sinistro. Sul posto anche la Polstrada e il personale dell'Anas.