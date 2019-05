Incidente mortale in A4 tra Palmanova e Villesse

Incidente mortale lungo la A4 all'altezza del chilometro 501,6 - 496,9 verso le 16 e 30, nel tratto compreso tra Villesse e Palmanova, in direzione della città stellata. Una delle persone coinvolte ha perso la vita.

La dinamica

In base ai primi riscontri avuti si è trattato di un tamponamento fra quattro mezzi pesanti. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 115, l’Elisoccorso, il 118 e i soccorsi meccanici. Per consentire agli operatori di svolgere tutti gli interventi di soccorso è stata chiusa l’entrata di Villesse in direzione Venezia e istituita l’uscita obbligatoria a Villesse. Attualmente (ore 17,00) ci sono rallentamenti per curiosi fra Palmanova e Villesse verso Trieste e code in entrata alla barriera di Trieste Lisert in direzione Venezia