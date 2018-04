Grave incidente in via Crispi: scooterista in codice rosso

Brutto incidente stradale questa mattina a Trieste, all'incrocio tra via Crispi e via Gatteri: lo schianto ha visto coinvolti uno scooter e un furgone e ovviamente ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e automedica che hanno stabilizzato il ferito per poi trasportato con massima urgenza all'ospedale di Cattinara. Sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza e le forze dell'ordine per i rilievi di rito.