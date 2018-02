Grave incidente in via Rossetti: motociclista in prognosi riservata

Grave incidente in via Rossetti questa mattina, 21 febbraio, poco prima delle 10.00. Lo schianto, avvenuto all'intersezione con via Buonarroti, ha coinvolto una macchina, una Volkswagen Lupo condotta da un uomo M.L. dell'81, e una moto, una BMW 1000 di grossa cilindrata condotta da un altro uomo F.S. del 70.

L'auto scendeva via Buonarotti e, giunta all'incrocio con via Rossetti, non ha rispettato la precendenza centrando il motociclista. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote che al momento si trova a Cattinara in prognosi riservata.

Sul posto il 118 e la Polizia Locale che ha chiuso la strada, deviando il traffico a sinistra.

Alle 11.20, via Rossetti è stata riaperta al traffico con dei rallentamenti dovuti alle operazioni di rilievo e messa in sicurezza.