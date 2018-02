Grave incidente in viale Miramare: 16enne contro un palo

Tremendo schianto in serata, poco prima delle 21 di questo venerdì 16 febbraio, lungo viale Miramare: una moto 125 cc (nello specifico una Cagiva Mito nera) con in sella un giovane di 16 anni (G.B.) ha perso presumibilmente il controllo all'uscita dalla curva (quella dopo il cavalcavia di Barcola) mentre percorreva la strada in direzione centro città, andando poi a concludere la propria corsa contro un palo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: il 118 con ambulanza e automedica per valutare le condizioni del ferito per poi trasportarlo in gravi condizioni all'ospedale. Sul luogo anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la Polizia locale per i rilievi.