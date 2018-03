Grave incidenti in viale Campi Elisi: motociclista all'ospedale

Un brutto incidente si è verificato nella serata di ieri, giovedì 7 marzo, intorno alle 20, all'incrocio tra viale Campi Elisi e via San Marco. Una Fiat Punto condotta da un uomo si è scontrata con una moto con a bordo un giovane di circa 26 anni. Il centauro ovviamente ha avuto la peggio e dopo il violento urto è stato sbalzato dalla sella e nella caduta si è procurato diversi traumi.

Soccorso dal 118, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Cattinara per le cure e accertamenti del caso: serie le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli e la Polizia locale per i rilievi di rito (utili a ricostruire la dinamica dell'incidente) e per dirigere il traffico visto che i mezzi incidentati erano in mezzo alle carreggiate.