Incidente mortale in A4: auto si schianta contro un camion fermo, 5 km di coda

Incidente mortale in A4 nel tratto compreso fra San Donà di Piave e Meolo, un chilometro circa prima dell’uscita, in direzione Venezia. Si tratta di un tamponamento fra una vettura e un mezzo pesante (con targa slovena) che era fermo per un guasto. La vettura ha tamponato violentemente il mezzo pesante e nell'impatto il guidatore è deceduto. Attualmente il traffico scorre, lentamente sulla corsia di sorpasso, ma si è comunque formata una coda di 5 chilometri dietro il punto dove è accaduto il sinistro ed è attualmente attiva la deviazione lungo la A28.