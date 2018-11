Un'auto esce di strada autonomamente e finisce contro il guardrail sulla statale 202 (ex GVT). È successo al km 5+500 (altezza Italcementi), in direzione Molo VII, sul posto sta effettuando i rilievi la Polizia locale che, per mettere l'area in sicurezza, ha chiuso una delle corsie. Al momento si circola su una sola.