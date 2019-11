Incidente a Sgonico, donna all'ospedale e traffico in tilt

Un incidente si è verificato intorno alle 18:15 a Sgonico, all'incrocio della Telit. Per cause in corso di accertamento un Fiat Ulysse che viaggiava sulla Sp35 ha colliso contro una Fiat Grande Punto. La conducente dell’utilitaria è stata trasportata dai saitari del 118 a Cattinara per accertamenti precauzionali. Traffico in tilt.

Sul posto i Carabinieri di Aurisina.

