Tragico incidente in autostrada, morta bimba di quattro mesi

Tragedia nella notte di ieri lungo la A34. L’episodio è accaduto poco dopo le 21.30 di sabato nel tratto tra Gradisca e l’Autoporto di Gorizia in direzione Gorizia.

L'incidente

Due automobili, per cause che sono ancora in corso di accertamento si sono scontrate e nel violentissimo impatto una bimba di soli quattro mesi ha perso la vita. All'interno della stessa auto viaggiava la famiglia della piccola di origine bengalese, mamma, papà e altri due fratelli tutti trasportati in ospedale a Gorizia per accertamenti. Fortunatamente, le condizioni della mamma, che parevano molto gravi in un primo momento, sono in via di miglioramento.

Alla guida della seconda vettura coinvolta, invece, un uomo di 54 anni della zona, anch'esso in ospedale per accertamenti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata. Inevitabili i disagi per il traffico perché è stato necessario temporaneamente chiudere questo tratto di autostrada per procedere con i soccorsi. Tutte le forze in campo sono state coordinate dal Coa di Udine.