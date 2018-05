Incidente A4: autostrada ancora chiusa tra Villesse e Palmanova

È ancora chiusa (dalle ore 13,30) la A4 fra Villesse e Palmanova perché la rimozione dei mezzi coinvolti in due diversi incidenti non poteva essere effettuata a traffico aperto. Anche lo svincolo in entrata a Villesse per chi è diretto verso Venezia è stato interdetto al traffico ed è stata istituita l’uscita obbligatoria a Villesse per chi transita in direzione Venezia.

Sul posto sono ancora al lavoro il personale di Autovie, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici. Attualmente, il traffico congestionato, bloccato nei tratti dove sono accaduti gli incidenti viene fatto defluire utilizzando la corsia di marcia. Si registrano code fra Redipuglia e Villesse, in direzione Venezia, mentre in quella opposta ci sono code fra Portogruaro e Latisana.