Incidente in A4: chiuso il tratto tra Villesse e Palmanova (FOTO)

Incidente tra due mezzi pesanti in A4 questa mattina, martedì 16, prima delle 11, con un ferito rimasto incastrato tra le lamiere. L'uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Il tratto autostradale della A4 tra Villesse e Palmanova in direzione Venezia è stato chiuso. Il traffico ha subito forti disagi anche per la perdita del carico di granaglie di uno degli autoarticolati.

I soccorsi

Intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato il conducente dal mezzo, il personale del 118 con l'elisoccorso, la Polizia stradale di Palmanova per i rilievi, i mezzi di soccorso e il personale di Autovie Venete impegnato nel ripulire il manto stradale. Per questa serie di motivi è stata chiusa l’entrata di Villesse, per chi proviene dalla A34 in direzione Venezia ed è stata istituita l’uscita obbligatoria sulla A4 sempre a Villesse.