Incidente con auto cappottata in costiera (FOTO)

Auto cappottata sulla strada costiera al chilometro 142,3 tra Filtri e Tenda Rossa. L'incidente ha coinvolto solo l'auto in questione, all'interno della quale due persone sono rimaste ferite in maniera, sembra, non grave. Intervenuti i Vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 che ha trasportato le due persone al pronto soccorso di Cattinara e la Polizia locale che sta concludendo i rilievi e cche stabilirà le esatte dinamiche dell'incidente.

