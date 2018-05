Incidente oggi, 12 maggio, in via Rossetti tra un'auto e una moto. È successo verso le 8.30 all'altezza del civico 66. Tra i due, ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, un giovane di circa 22 anni, che è stato trasportato al pronto soccorso di Cattinara, fortunatamente in codice verde.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Vigili del Fuoco.