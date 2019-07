Incidente in via Giulia: motociclista all'ospedale

Collisione tra un'auto e un motociclo oggi alle 10.10 in via Giulia, all'altezza del civico 71. Ferito il motociclista, che è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Intervenuta anche la Polizia Locale e la seconda squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste che, giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza dell' area del sinistro e i dei mezzi incidentati.

