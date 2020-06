Incidente tra auto e bici a Valmaura: sul posto il 118

Schianto tra un' auto e una bici in via Carpineto: è successo questa mattina, domenica 21 giugno, intorno alle 7:45. L'ambulanza del 118 è intervenuta in codice giallo e il ciclista avrebbe riportato un trauma cranico, non diagnosticato come grave. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi. Sempre stamattina, un incidente simile si è verificato in viale Miramare e ha coinvolto un'auto e una moto. Anche in questo caso il motociclista è rimasto ferito.

