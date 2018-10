Incidente auto-moto in via Cologna: motociclista all'ospedale

Scontro auto-moto oggi, 1 ottobre, alle 18.00 in via Cologna all'incrocio con via Kandler: l'auto ha mancato la precedenza finendo contro il conducente in sella alle due ruote. Il giovane centauro, rimasto ferito a seguito dell'impatto, è stato trasportato all'ospedale di Cattinara.

Sul posto il personale del 118, i Vigli del Fuoco e la Polizia Locale per i rilievi.

