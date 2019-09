Schianto tra auto e scooter a Sistiana: centauro all'ospedale

Schianto tra un'auto e uno scooter a Sistiana questa mattina (mercoledì 4 settembre) alle 7. Si è verificato all'altezza del bar Inter l'incidente che ha coinvolto una Volkswagen Up guidata da un uomo di 59 anni residente a Trieste e un scooter condotto da un 48enne di Aurisina. Quest'ultimo ha colliso fronto - lateralmente con l'auto. Il centauro è finito sull’asfalto riportando contusioni e una probabile frattura di una caviglia, è stato portato all'ospedale di Cattinara dal 118 ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Illeso, invece, il guidatore dell'auto. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte del Nucelo Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, intervenuto sul posto per i rilievi e la viabilità.

