Scontro tra auto e moto in via Brigata Casale: due feriti all'ospedale

Un incidente in via Brigata Casale intorno all'una del pomeriggio ha coinvolto un'auto e uno scooter. È successo oggi, martedì 18 settembre intorno alle 13:30. Le due persone sul mezzo a due ruote sarebbero rimaste ferite ma non in modo grave. Il conducente, secondo i testimoni, avrebbe riportato una contusione al viso, ferite lievi anche per la moglie che viaggiava con lui. Sul posto il 118, la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Non il primo incidente di oggi: poco prima in via fabio Severo un altro sinistro ha coinvolto una moto e uno scooter, in questo caso con feriti più gravi. Notizia in aggiornamento.