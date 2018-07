Schianto auto-scooter in via Caboto

Incidente auto-scooter questa mattina alle 11.55, lunedì 16 luglio, in via Caboto. Un'auto Citroen C5, che proveniva da strada della Rosandra non ha dato la precedenza a uno scooter Kymco che scendeva da via Caboto. L'auto aveva targa svedese, condotta da un uomo del 59 con iniziali L.P.I., e lo scooter era guidato da un uomo del 46 con iniziali V.L.

Ferito lievemente il conducente dello scooter. Sul posto polizia locale e 118.