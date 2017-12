Incidente auto-scooter in via Cadorna: donna ferita a Cattinara

L'incidente è avvenuto oggi, 13 dicembre, alle ore 10:00 in via Cadorna all'incrocio con via Venezian. Coinvolti due mezzi: una Volkswagen Polo proveniente da via Cadorna condotta da un uomo P.G. di 82 anni, e un motociclo Piaggio Vespa, condotto da una donna del 67 M.C., che, invece, percorreva via Venezian. Nello scontro la donna è rimasta ferita ed è stata immediatamente trasportata a Cattinara dal personale del 118.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi.