Incidente auto-scooter: donna ferita a Cattinara

Incidente stradale alle 14.15 di oggi, 19 ottobre, in via Marchesetti, all'altezza di via Chiadino, tra un'auto e un ciclomotore, provocato da una mancata precedenza.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia Locale, un 42enne alla guida di una Renault Twingo, mentre stava uscendo dal parcheggio del parco del Farneto per salire verso il Ferdinadeo senza osservare l'obbligo di dare la precedenza, si è scontrato con un Piaggio Liberty condotto da una 35enne che, invece, stava scendendo in direzione opposta.

La donna, che sembra abbia riportato diverse ferite gravi, è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata al pronto soccorso di Cattinara.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.