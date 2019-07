Incidente auto - scooter in via Crispi: sul posto il 118

Un incidente che ha coinvolto una Nissan Micra grigia e uno scooter si è verificato intorno alle 19.45 di oggi, mercoledì 3 giugno in via Crispi all’incrocio con via Gatteri. Intervenute le forze dell’ordine e il 118, le prime testimonianze parlano di uno degli occupanti dello scooter caduto a terra e in attesa dei soccorsi. Il traffico nella zona ne ha risentito e ha subito disagi fino alla messa in sicurezza dell’area.