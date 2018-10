Incidente auto-scooter in via Udine: un ferito

Poco dopo le 19.30 si è verificato un incidente in via Udine,angolo via Sant'Anastasio, nel quale sono rimasti coinvolti un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida del mezzo a due ruote. Infatti lo scooter, a seguito dell'impatto, ha fatto un volo di un paio di metri, ssi è schiantato sui cassonetti ed ha finito la sua corsa sul marciapiede vicino al muro.

La donna, rimasta ferita, è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso di Cattinara.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche la Polizia Locale. Le dinamiche sono ancora al vaglio della Polizia Locale, visto che, all'origine dell'incidente, dovrebbe esserci una mancata precedenza

