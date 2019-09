Tre feriti in via Sai: auto finisce contro un muro e coinvolge uno scooter

Un anziano di 83 anni perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro, coinvolgendo anche uno scooter che proveniva dal senso opposto. Ancora da stabilire se il mezzo a due ruote sia stato urtato o se sia scivolato a causa dello sversamento d'olio. In tutto tre i feriti nell'incidente di stamattina, mercoledì 11 settembre, accaduto alle 9 in via Giovanni Sai a San Giovanni, all'entrata del comprensorio dell'OPP. In tutto tre i feriti portati da tre ambulanze del 118 a Cattinara, il conducente dello scooter (B.C., di 46 anni) e la passeggera nell'autovettura, moglie ottantenne del guidatore, sono stati classificati in codice giallo mentre l'anziano alla guida (B.I. le iniziali), in codice verde.

Le condizioni dei feriti

Il centauro ha riportato un trauma cranico e toracico mentre la moglie un trauma toracico con frattura alla gamba. Quest'ultima è stata estratta dall'auto grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, in un intervento durato 20 minuti. L'auto ha subito danni ingenti, anche perchè è stato necessario aprirla con la pinza idraulica.

I disagi al traffico

La strada è stata chiusa da ambo i lati per oltre due ore, anche per il copioso sversamento di olio. Oltre al 118, e ai Vigili del fuoco, sul posto si è recata la Polizia Locale per viabilità e rilievi.