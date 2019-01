Incidente auto-scooter in via Battisti, una donna all'ospedale (FOTO)

Incidente in via Battisti intorno alle 12 di oggi, venerdì 4 gennaio, circa all'altezza del caffè San Marco. Coinvolti un'Audi nera guidata da un uomo e uno scooter con una donna alla guida, entrambi procedevano in direzione san Giovanni finchè un urto ha fatto cadere la scooterista, portata poi al pronto soccorso di Cattinara per accertamenti. Le dinamiche sono ancora da chiarire, sul posto la Polizia Locale per i rilievi e il personale del 118. Nessun considerevole disagio al traffico.

