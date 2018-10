Incidente in via Carducci: auto contro scooter e traffico rallentato (FOTO)

Traffico rallentato in via Carducci per un incidente che ha coinvolto una Ford Fiesta grigia con un uomo al volante e uno scooter giodato da una donna. La Fiesta, da via Carducci, svoltava verso via Battisti all'altezza dei portici di Chiozza ma ha toccato lo scooter che al semaforo procedeva dritto. La donna non sembra aver riportato gravi ferite. Sul posto sanitari del 118 e Carabinieri.

Gallery