Incidente con cappottamento a Basovizza: un ferito all'ospedale

Perde il controllo dell'auto che si ribalta su un fianco: è successo oggi, martedì 15 ottobre, intorno alle 17, sulla strada provinciale 1, un chilometro prima di Basovizza. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul fianco. Il conducente è stato preso in cura dal personale sanitario e accompagnato in ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco, intervenuti con un’autopompa e una campagnola, hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche i Carabinieri.

