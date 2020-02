Secondo cappottamento in poco tempo: Polizia e Carabinieri a Gabrovizza

Un'auto cappottata sulla SP18 in zona Sales-Gabrovizza e sarebbe il secondo incidente con cappottamento in meno di mezz'ora. Tra le 16.30 e le 17, infatti, anche in via Ottaviano Augusto due auto sono finite a ruote all'aria. In entrambi i casi sembrerebbe che nessuno sia rimasto ferito gravemente. Sul posto, nell'incidente a Gabrovizza, i Carabinieri e la Polizia di Aurisina. Notizia in aggiornamento.