Incidente in corso Italia: una donna all'ospedale

Incidente in corso Italia all'altezza del civico 24 nella mattinata di oggi, mercoledì 19 giugno. Al momento il traffico è molto rallentato per dare modo alle autorità di mettere in sicurezza l'area ed effettuare i rilievi. Si tratta di un tamponamento tra due auto, sul posto l'ambulanza e la Polizia Locale, che sta approfondendo le dinamiche del sinistro. La conducente di uno dei due veicoli, una donna di 38 anni, è stata trasportata ll'ospedale di Cattinara ma le sue condizioni non sarebbero gravi.