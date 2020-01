Schianto contro il guard rail in Costiera, passeggera a Cattinara

Alle 21.30 di oggi 11 gennaio si è verificato un incidente sulla strada Costiera, all'altezza delle due gallerie di Grignano. Una macchina che stava percorrendo la carreggiata in direzione Trieste ha improvvisamente sbandato ed è finita contro il guard rail riportando danni ingenti. Il conducente è rimasto illeso mentre la passeggera è stata trasportata, per accertamenti, a Cattinara dal personale sanitario. Sul posto, oltre alla Polizia Locale per i rilievi, anche i Vigili del fuoco di Trieste che hanno messo in sicurezza il veicolo e l'area.