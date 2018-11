Incidente in ex GVT: autocisterna esce di strada, corsia chiusa

Incidente sulla strada statale 202 “Triestina” in zona Italcementi, dove un'autocisterna ha perso autonomamente il controllo del mezzo. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Trieste, in corrispondenza del km 4.0, dall'uscita di via Caboto in direzione centro città. Uscita obbligatoria in via Caboto, e in direzione Venezia il traffico può scorrere sulla sola corsia destra (chiusa la corsia di sorpasso). Nessun altro mezzo è stato coinvolto, sul posto Polizia Locale, Carabinieri e Anas.