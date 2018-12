Incidente ex GVT, parla il padre della vittima (FOTO)

"Abbiamo visto volare il traliccio verso di noi, i Vigili del fuoco hanno detto che pesava 800 chili. Si è schiantato contro il finestrino del nostro furgone ma mia figlia ha sterzato in fretta e ha evitato il peggio". È ancora spaventato per la tragedia sfiorata il padre della donna rimasta ferita oggi sulla strada statale 202 (ex GVT), davanti a loro un mezzo pesante che trasportava il pericoloso carico e poi, durante il sorpasso, una cinghia si è rotta e il pesante traliccio si è staccato. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Venezia quando il carico ha colpito, tra finestrino a parabrezza, il furgone della Gastronomia Bocconcino di via dell'istra 17 con padre e figlia a bordo. Una zona, quella della curva Italcementi, che spesso fa parlare di sé per gli incidenti che continuano a verificarsi.

La testimonianza

"Abbiamo passato tutto il giorno a Cattinara - continua l'uomo - solo nel tardo pomeriggio mia figlia è stata dimessa con traumi e contusioni al rachide cervicale, al costato e alla mano, ma per fortuna è ancora tra noi. Ha avuto la prontezza di cercare la via di fuga più breve sterzando velocemente appena ha visto arrivare il traliccio. Avrebbe potuto sfondare il parabrezza ma ha sbattuto sulla parte più resistente del furgone per poi volare dietro di noi. Conosciamo quella strada, per lavoro ci passiamo anche quattro volte al giorno". "Un palo della luce è rimasto danneggiato dall'impatto con il furgone - conclude - ora il personale dell'ANAS l'ha abbattuto perché era pericoloso, ci auguriamo venga sostituito presto per il bene di tutti".