Ennesimo incidente in ex Gvt: strada chiusa e uscita in via Caboto

Dopo l'incidente di ieri (un'autocisterna uscita di strada in zona Italcementi), un altro incidente autonomo lungo la strada statale 202 “Triestina”, la carreggiata in direzione Trieste. La strada è chiusa provvisoriamente al traffico in corrispondenza del km 5, tra gli svincoli di Via Caboto e Valmaura. Il traffico in direzione Trieste è temporaneamente deviato in uscita allo svincolo di Via Caboto. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine di Trieste per gli accertamenti della dinamica, per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.