Incidente in ex GVT: traffico in tilt e un ferito (FOTO)

Scontro tra un'auto e un mezzo pesante in ex GVT: è successo nella mattinata di oggi, martedì 9 aprile. Al momento il traffico è bloccato, con uscita obbligatoria Grandi Motori. A bordo dell'auto 4 turiste francesi che hanno ripotato lievi contusioni e hanno rifiutato il ricovero. Un operaio che lavorava sul posto ha riportato un trauma al ginocchio ed è stato trasportato a Cattinara dall'ambulanza del 118 in codice verde. Intervenuta anche la Polizia stradale per i rilievi.