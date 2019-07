Investite da un 81enne in via Flavia: due donne all'ospedale

Due giovani donne investite in via Flavia sulle strisce pedonali dopo la rotonda: l'incidente è avvenuto alle 10.10 all'altezza del civico 108 in direzione piazzale Cagni. Alla guida della Citroen C3 un uomo di 81 anni (B.C. le iniziali) che dopo aver percorso la rotonda e subito dopo aver impegnato Flavia ha investito B.C. (30 anni) e Z.E. (26), che attraversavano sulle strisce pedonali da destra verso sinistra rispetto alla direttrice della macchina. Le due pazienti sarebbero state portate al pronto soccorso di Cattinara in condizioni non gravi (codice verde). Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. Qualeche disagio al traffico.