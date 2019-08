Incidente frontale tra due auto: morta una donna di 47 anni

Incidente stradale mortale alle 17:15 di oggi, 27 agosto, in località Visogliano SP 32. Nello schianto frontale sono rimaste coinvolte due auto.Purtroppo non c'è stato nulla da fare per la conducente della Fiat 600, una donna italiana di 47 anni, che è deceduta nonostante i vani tentativi dei soccorsi di rianimarla. Leggermente feriti, invece, i due occupanti, sloveni, a bordo dell'altro veicolo, una Critoen Picasso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Opicina che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. Le cause del sinistro sono ancora da accertare.

Intervenuti sul luogo dell'incidente anche il personale sanitario e i Carabinieri della compagnia di Aurisina.

