Camion in fiamme, chiusa la galleria tra Padriciano e Cattinara

La galleria Carso tra Cattinara e Padriciano risulta essere chiusa in direzione della città di Trieste a causa di un camion che ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7, probabilmente a causa di un guasto. Sul posto i Vigili del fuoco, l'ANAS e le forze dell'ordine. Le persone sul mezzo non sarebbero rimaste ferite o intossicate, solo molto spaventate, quindi il personale dell'ANAS ha chiamato i sanitari del 118 in via precauzionale. Al momento (8:30) le fiamme sono già state spente e i Vigili del fuoco stanno sgomberando e mettendo in sicurezza l'area. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Padriciano. Solo qualche giorno fa un altro mezzo pesante era stato coinvolto in un incendio sul raccordo autostradale 13, sempre in direzione del capoluogo regionale.