Incidente a Grado, auto contro bus: un ferito trasportato in elicottero

Schianto tra un'auto e una corriera a Grado, in riva Ugo Foscolo all'incrocio con via Fermi. Alle 14.15 circa è intervenuta un'ambulanza per soccorrere i quattro feriti, con il medico di emergenza del Ppi di Grado, elisoccorso e i Carabinieri. L'autista dell'automobile, cosciente, è stato trasportato in elicottero presso il Ps di Udine, gli altri tre feriti in ambulanza in codice verde presso il Ps di Monfalcone.