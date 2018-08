Incidente a Grado: investita una ciclista (FOTO)

Incidente avvenuto a Grado in riva Scaramuzza oggi, 5 agosto, alle ore 12. Una giovane donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada principale in bici sulle strisce pedonali.

Alcuni passanti hanno aiutato la ragazza a rialzarsi e a sistemarsi a bordo strada in attesa dei soccorsi.

Sul posto polizia locale per i rilievi , vigili del fuoco e un'ambulanza della Sogit.

La giovane fortunatamente non sembra essere in gravi condizioni ed è stata tempestivamente trasportata all'ospedale di Monfalcone.