Schianto in salita di Gretta: scooterista all'ospedale

Uno schianto nel mattino in salita di Gretta, coinvolti uno scooter e una Volkswagen Up. È successo intono alle 7:30, ad avere la peggio un triestino di 60 anni alla guida dello scooter, rimasto ferito e portato a Cattinara dagli operatori del 118. Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Locale. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Barcola per fornire ausilio per la viabilità, molto intensa in quell’orario per la presenza di scuole nei dintorni. Notizia in aggiornamento.

