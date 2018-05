Incidente in A4 fra Villesse e Palmanova, un ferito

Riaperta in poco meno di un’ora, l’autostrada A4 che era stata chiusa intorno alle 8,30 di questa mattina – mercoledì 2 maggio - in seguito a un incidente fra tre mezzi pesanti (un ferito incastrato nel mezzo) tra Villesse e Palmanova, in direzione Venezia. Riaperta anche l’entrata di Villesse in direzione Venezia.

Rapidissimi, sia i soccorsi sia la rimozione dei mezzi pesanti e veloce anche lo smaltimento del traffico bloccato che è stato fatto defluire lentamente utilizzando la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, l’Elisoccorso e i soccorsi meccanici. Fino alle 10 di mattina si sono registrate code a tratti fra Villesse e Palmanova.