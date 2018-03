Incidente in A4: un tir finisce contro il guardrail

Incidente in A4 fra Trieste – Lisert e Redipuglia, direzione Venezia. Un mezzo pesante (motrice e container) verso le 7,00 di questa mattina ha sterzato bruscamente per evitare di tamponare un furgone ed è finito contro il guard rail centrale. Ferite lievi per l’autista, ma notevoli i danni al guard rail e complesse le operazioni per lo spostamento del mezzo.

Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118, i soccorsi meccanici e la manutenzione d’urgenza di Autovie per mettere in sicurezza il tratto. Il sinistro sta causando (ore 8,00) rallentamenti fra Villesse e la barriere di Trieste – Lisert. Un tamponamento fra due macchine e un furgone, in corsia di sorpasso in A28 si è verificato ieri (lunedì 12 marzo) fra Fontanafredda e Porcia in direzione bivio con la A2. Sei feriti, lievi. L’incidente è stato risolto in circa due ore, sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 118 e i soccorsi meccanici che hanno rimosso i mezzi incidentati.